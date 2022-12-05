Так, по словам Остапа Ступки, он действительно готов рассмотреть разные варианты.

«Господа, я готов! Я готов к предложениям!», - обратился Богдан Ступка к потенциальным работодателям.

Остап Ступка шутит, что, например, у него есть опыт работы за барной стойкой.

«Но это было давно, в Америке. Я проходил такую школу жизни в славном городе Нью-Йорк, работал в пабах. Разливал пиво. Кто-то из моих знакомых говорит «Все, пойду кофе разливать за барной стойкой», а я говорю «Пойду с тобой, ты будешь кофе разливать, а я пиво». Я бы на это пошел, это была бы действительно интересная штука», - говорит Остап Ступка.

Актер продолжает играть в театре. Признается, что очень мешают воздушные тревоги. О них не только думаешь во время игры на сцене, опасаясь, что они сорвут спектакль, но и приходится действительно прерывать выступление.

«Был случай, когда мы играли спектакль и не доиграли», - сказал Ступка.

Напомним, Остап Ступка рассказал, что его знаменитый отец Богдан Сильвестрович Ступка продолжает помогать ему даже после смерти.

Напомним, экс-супруга Дмитрия Ступки пригрозила обнародовать скандальные фото бывшего.

Также сообщалось, что Ступка безжалостно проехался по живущей в РФ дочери Сумской.