Известная артистка Анна Саливанчук часто показывает в Инстаграм, как проходят ее будни, чем она сейчас увлечена и как она занимается и домом, и детьми. Нередко Саливанчук удивляет личными фото и добавляет поучительные рассказы.

В этот раз артистка подала не совсем правильный пример. В разгар воздушной тревоги она сплясала с коллегой на ее вечере и заявила об этом публично.

Игнорируя все просьбы ранее, когда не раз отмечалось: во время тревоги лучше пройти в укрытие, Саливанчук устроила танцы с телеведущей Соломией Витвицкой, хореографом Илоной Гвоздевой и другими артистами.

«Во время сирены мы все танцевали. Соломия, ты мегапозитив» - заявила Саливанчук.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Саливанчук всегда акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь успешная женщина.

Ранее на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась эмоциями от первого дня зимы и похвасталась кадрами с новой фотосессии.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.