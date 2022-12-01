Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино, а также жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - Глеб, которого Анна родила в 15-м году, и Никита, который родился в 20-м. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Саливанчук показала, как Глеб привел на ночь подружку.

"Ну все, началось. Глеб привел девушку на ночь", - написала Анна.

"Доброе утро, жених и невеста тили-тили тесто. Как вам спалось? Как вам тут спалось?", - спрашивала Анна, обращаясь к детям, которые были в одной кровати.

А после этого звезда показала, как готовит завтрак. Звезда жарила в хлебе яйцо.

"Доброе утро", - написала звезда в сторис.

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