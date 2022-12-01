Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино, а также жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - Глеб, которого Анна родила в 15-м году, и Никита, который родился в 20-м. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Саливанчук показала, как Глеб привел на ночь подружку.
"Ну все, началось. Глеб привел девушку на ночь", - написала Анна.
"Доброе утро, жених и невеста тили-тили тесто. Как вам спалось? Как вам тут спалось?", - спрашивала Анна, обращаясь к детям, которые были в одной кровати.
А после этого звезда показала, как готовит завтрак. Звезда жарила в хлебе яйцо.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Взрыв прогремел возле украинского посольства в одной из стран Европы: первые подробности
"Похудел за войну на 15 кг": как сейчас выглядит экс-партнер Никитюк, который танцует с Поляковой
Важное нововведение запускают в Украине с 1 декабря, Резников сообщил детали: "Все, кто имеет..."
"Залетел из соседней страны": таинственный самолет сбросил бомбы на базу "вагнеровцев"
"Доброе утро", - написала звезда в сторис.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала больного сына, которого оставила на полдня
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" на полдня оставила больных детей, известна причина
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" засветилась с "Холостяком" Добрыниным и Дантесом