Участница реалити-шоу Ким Кардашьян, владелица собственного бренда и любительница скандалов для привлечения внимания каждый день показывает в Инстаграм, как она теперь живет и как балует детей. В честь праздника сына она поделилась редким кадром с ним.

«Поздравляю моего мальчика с 7-летием. Я тебя сильно сильно сильно люблю! Мне нравится видеть, как ты превращаешься в самую добрую душу. Мамочка любит тебя навсегда!» - написала Ким.

В сети сразу же обсудили увиденное, ведь Кардашьян обычно хвастается фото с дочкой, практически не показывая сына.

«Святой!; С Днем Рождения; Ты отличная мама; Что за жизнь…; Ух ты, она закончила эксплуатировать своих дочерей и начала показывать сына; Симпатичный мальчик; тебе идет этот цвет волос!! 😍😍; Когда он стал таким большим?; С днём рождения Сэйнти ❤️; Он похож на своего папу».

Ранее Ким показала, как ест не самую полезную еду в довольно дерзком луке с крестом на шее. Именно такой вид разозлил многих фанатов Ким.

«Не могу поверить, что некоторые из лучших никогда не пробовали In N Out 😱🤯» - написала Кардашьян.

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