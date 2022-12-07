Травля семьи певицы Аллы Пугачевой, которая покинула Россию и теперь живет в Израиле, набирает обороты.

Так, россияне не оставили без внимания реакцию дочери Пугачевой Кристины Орбакайте на новое резкое заявление ее матери.

Напомним, Алла Борисовна, которая заняла антивоенную позицию, показала свой вид из окна в Израиле и рассказала, как справляется с травлей.

«Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов ибо не ведают они, что творят», - написала Пугачева на своей странице в Инстаграм.

На публикацию отреагировала Кристина Орбакайте – поставила смайлы в виде сердечка и сложенных в молитве рук.

Данная реакция настолько рассердила россиян, что в адрес Орбакайте полетели гневные комментарии:

«Место вашей Аллы на российской эстраде заняла Ирина Аллегрова, которая спела песню Молитва, посвящённую героям СВО, а также Шаман, который пишет лучшие песни за последние 20 лет. Спасибо Пугачевой, что уехала из страны»,

«Вон из России!», «тем временем доченька собирает бабло по русским городам и кричит «я вас любою» … лицемерие …..семейки…», «Когда вы уедете из нашей страны вслед за мамой? Скорей бы уже»,

«Просветите, кого же так ненавидит семья ПугачевоГалкиных, президента, из рук которого принимала награды? Народ, который нёс, возможно, последние деньги и купленные дорогущие букеты на их концерты? Уехали, и хорошо. Живи и не хули свой народ и свою страну...».

Напомним, подруга Пугачевой Лайма Вайкуле также поставила россиян на место.

Также сообщалось, что Максим Галкин показал россиянам последствия обстрелов Украины.

Ранее Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение рф на Украину.