Відома російська співачка Алла Пугачова, чоловік якої Максим Галкін розкритикував російську "спецоперацію" та публічно підтримав Україну, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Кілька місяців тому примадонна слідом за чоловіком і разом із дітьми виїхала з росії і тепер будує своє життя в Ізраїлі.

Варто зазначити, що Алла Борисівна відкрито не висловлювалася на підтримку України, як її чоловік, проте її переїзд та деякі пости у соцмережі говорять саме про це. Так, цього разу зірка виставила в Instagram сонячне фото ізраїльського неба на тлі зелених пальм та написала послання тим, хто цькує їх із Галкіним сім'ю.

"Багато мене запитують, яким чином я виношу замовне цькування нашої родини. Як? А ось так. Це вид з мого вікна. Грудневе небо над Землею Обітованою. Дивлюся на небо і кажу: "Господи! Пробач цих жалюгідних продажних тварюк, лицемірів та брехунів, бо не знають вони що творять". Ось і все. Всім привіт!", - написала Пугачова у своєму пості.

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