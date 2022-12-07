Всемирно известная модель Кендалл Дженнер одна из знаменитых сестер Кардашьян, причем единственная, кто больше занята карьерой, чем попытками быстро создать семью. Самая стройная из скандально известных сестер каждый раз показывает в Инстаграм, как проходят ее будни модели.

Одна из самых высоко оплачиваемых моделей Кендалл не раз говорила, что ей нравится присматривать за детьми сестер, проводить с ребятами время. Но сама она желает думать о себе, присматривать за домашним любимцем и впечатлять фигурой.

В этот раз в простом домашнем луке Кендалл получила массу комплиментов:

«Она дает MJ; очень довольная; Вибрация по средам 😍; где Уолдо; она дает надежду 🖤; очень много атмосферы среды 🕷️; 💚Жду тебя мой малыш💣; Потрясающая картинка🤫; какая же у нее фигура».

Ранее Кайли решила подурачиться с сестрой Кендалл – всемирно известной моделью, которая получает внушительные суммы за один выход на подиум. Многие далеко не всегда лестно реагируют на звездные образы и даже внешность девушек.

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