Маша Ефросинина продолжает удивлять фанатов в сети, рассказывает о своей жизни и показывает различные инициативы в Киеве. В этот раз Мария поделилась новостью с коллегой, однако получила довольно смешанную реакцию.

«Вы знаете, что я обожаю, когда красиво и с пользой! Наша акция с katsurina именно об этом! Итак, если у вас есть этот безумно теплый пуховик-бестселлер, похожий на пуховое одеяло, но вы положили глаз на новый, тогда скорее в шоу рум Katsurina» - пишет ведущая.

Она подметила, что люди могут принести пуховик, отдать консультантам, бренд полностью восстановит одежду и передаст подопечным ее фонда. Взамен граждане получат скидку в 3 тысячи грн для нового пуховика.

Однако довольно высокие цены на одежду озаботили украинцев:

«15к за куртку, это миллионером нужно быть😂; Учитывая, что новый стоит 15к, а бренд отдает только 3к…) понимаю, что суть не в деньгах, а в благотворительности, но такое) или надо было брать все пуховики на перешивку (не только бренда Даши), или вообще без денег взамен); 15000 грн за пуховик, ну блин, серьезно?;

Все отобрали; Ну блин кофточка за 7К гривен. Я понимаю, есть свой купец, но как-то немножко ту мач; Это реально дорого и я перехожу эту зимушку в том, что есть это точно; в чем суть такого обмена? Цены в шоуруме шокируют – пуховик за 15000 грн и 7500 грн за тунику?! Далеко не каждый может купить себе одежду за такие деньги.Очень сомнительный акт благотворительности 🤷🏻‍♀️».

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.