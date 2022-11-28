Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна після чергового випуску пропагандистських шоу в Росії не витримала і висловилася. Справа в тому, що колишня ведуча програми «На добраніч, малюки» зібралася на фронт з ляльками, щоб зупинити війну.

"Я візьму Хрюшу зі Степашком і поїду туди, на фронт" - заявила Вовк, яка була ведучою програми понад 30 років тому.

«У мене теж є українська кров! Я візьму Хрюша та Степака та поїду на фронт…! Господи, допоможи цим людям самознищитися раніше, ніж вони усвідомлюють, що живуть з потертою замість мізків!» - цитуючи Вовк, сказала Марія.

Даша Астаф'єва відреагувала: «Хай бере хрюшу та степашку, всіх цих пі*арасів, що тут напи*дили майна та єнота, і пи*дує на*уй за кораблем!».

Сергій Притула також відповів: «А потім вони дивуються, чому їх називають свинібами! Це при тому, що головні інфлюенсери – хрюша та степашка!».

Марина Узєлкова також мовчати не стала: «Ось тобі і хрю, і гав! Здоровий глузд, геть залишив цю націю 🤦‍♀️. Тут навіть психіатри не допоможуть.

Як відомо, нещодавно артистка повернулася додому в Україну і показує тепер свої будні після повернення.

"У жодному салоні не було ні води, ні світла. Голову я так і не помила. Залишила і зробила такий чубчик. Вирішила, що це типу тренду. Але все, що роблять зараз українці, - тренд!" - Написала ведуча.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.