Популярная актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес обожает показывать модные образы к каждому празднику или хвастается уникальными нарядами для встреч с близкими. В этот раз 53-летняя Лопес представила дерзкий лук из тематической рождественской фотосессии.

«Это начинает очень походить на Рождество 💚🎄♥️ #ThisIsMeNow @jlobeauty» - пишет Лопес под серией праздничных кадров. Для снимков на подобрала со стилистами довольно необычный образ – множество деталей исключительно из красной одежды.

Яркий оттенок, пестрый омолаживающий макияж и аккуратная прическа преобразили звезду:

«Дама в красном» 💯; Это эпоха!; я не могу поверить, что ты буквально изобрела красный цвет; Почему бы вам, как популярной певице в Иране, не поддержать протесты этой страны?; Боже мой🥹🥲❤️‍🔥Как хорошо тебе идет красный цвет. Ты просто выглядишь так сногсшибательно, как всегда, королева; Это Рождество, потому что мама так сказала 🎄❤; Я люблю, когда ты привносишь красный цвет в дух Адвента!! ❤️✨Красный для радости и новых побед!!🫶».

При этом крайне редко Лопес говорит о семье и детях, оберегая эту свою часть жизни. Касается запрет и темы брака, с недавних пор Лопес стала миссис Аффлек и домашних кадров с супругом еще ни разу не показывала до этого момента.

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