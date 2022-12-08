Знаменитая украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук каждый день показывает, как живет с детьми и мужем в Киеве, чем занимается и увлекается в последние дни. Не забывает Анна о встречах с коллегами, помощи ВСУ и различных проектах.

В этот раз Анна представила кадры из встречи, которая напомнила поклонникам об одной из любимых ролей самой Саливанчук:

«Одного разу під Полтавою в Виннице!

✅утром-176 детей посмотрели серию сериала, пообщались с актерами и смогли сфотографироваться с нами и пообниматься💋

✅186 взрослых - посмотрели выступление ВИННИЦКИХ, послушания стихотворения от меня и деда Петра и главное- собрали 151 150 гр👍💙💛 » - поделилась Анна коротким отчетом из встречи.

Артистка появилась в сдержанном образе в темных тонах и с довольно скромным макияжем. Кадры привлекли внимание поклонников, которые обратили внимание на внешность актрисы.

«Вместе мы сила💛; Стильно и очень красиво 😍; Спасибо💙💛так приятно😍; Красивая женщина; Благодарю вас, Полтавцы, за весь тот позитив, который дарит с экрана. Я люблю все серии и все сезоны! 😍 Всегда мечтал увидеть актеров своими глазами, хотя с экранов телевизоров тоже очень хорошо».

Ранее Саливанчук рассказала о своих проблемах со здоровьем.

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