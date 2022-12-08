Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян смело похвасталась, ради чего так долго пыталась похудеть.

Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян не всегда позитивно влияет на публику и получает позитивные комментарии в свой адрес. Частые скандалы, разбирательства и неоднозначное поведение с вызывающими нарядами создали определенные образ у звезды.

При этом Ким старается вести Инстаграм, постоянно интригуя или хвастаясь сменой стиля. К примеру, в этот раз Ким подчеркнула похудевшую фигуру и не скрыла плоский живот – ее гордость, ради этих форм артистка долгое время сидела на диете и искала специальные тренировки.

«Ты же знаешь, как я люблю этот цвет на тебе!; Красиво 🍯🫶🏻; Почему вы продолжаете говорить, что не забыли wym?; Нравится 🧸; Бразилия люблю тебя, детка 🫶🏻🇧🇷; Команда мечты!; Посмотри на нее; Выгляди потрясающе, Ким; Культовый 😍; Вау оооооочень красиво♥️👌».

Также в честь праздника сына она поделилась редким кадром с ним.

«Поздравляю моего мальчика с 7-летием. Я тебя сильно сильно сильно люблю! Мне нравится видеть, как ты превращаешься в самую добрую душу. Мамочка любит тебя навсегда!» - написала Ким.

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