Молодая и уже известная на весь мир модель Эмили Ратаковски всегда умела привлекать внимание к своей персоне. Модель появлялась на публике с окрашенными волосами подмышками, устраивала фотосессии, делая на этом акцент, и не раз хвасталась натуральной красотой.

По словам Ратаковски, она никогда и ничего не делала с собой и точно не увеличивала губы. Тем не менее, время от времени под кадрами модели можно встретить удивленные комментарии – форма губ Эмили сильно отличается от привычных натуральных.

«Чувствовала себя прекрасно прошлой ночью, поэтому я публикую это 🫶» - делится Ратаковски.

В сети выразили свое мнение, снова интересуясь внешностью Эмили:

«Ты прекрасна каждую ночь 😍; Искусство; губы снова стали больше; Гламур🔥; Так удивительно, вы что-то сделали с лицом?;Остановите наполнители для губ 😭; Почему у нее такие губы! Вроде не нормально!; Почему ты никогда не улыбаешься? 😊; Что с тобой сегодня происходит?😈❤️».

Известная модель Эмили Ратаковски после развода хоть и осталась с маленьким сыном одна, замыкаться в себе она не стала. Тем более, не стала Эмили меняться и комплексовать по поводу своего тела.

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