Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с начала войны активно гастролировала с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото и поделилась своими мыслями относительно последних новостей об аннексии украинских территорий и заявки Украины на вступление в НАТО.

На новой фотографии Джамала запечатлена с букетом подсолнухов в руках. Перед камерой она пояивлась в черном наряде, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации артистка написала: "Говорят, темнее перед рассветом. Россия подписывает фиктивные документы о "присоединении" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При том, что ни одной из этих территорий они не контролируют полностью. И никогда не будут. В ответ Украина идет на важный шаг – объявила о подаче заявки на вступление в НАТО. Мы уже союзники цивилизованного мира. Более того, мы его часть, и всегда ею были. Пора подтвердить это документами – не фиктивными, а реальными. С 24 февраля мы живем в темноте – обстрелы, потерянные дома, смерти. Все эти псевдореферендумы, аннексии территорий – устрашение, попытка еще больше потопить нас в этой тьме. Но света у нас больше – наша надежда, храбрость и готовность идти до конца. Возможно, громко прозвучит, но у нас есть одна общая цель, и, знаю, мы будем двигаться только вперед. К свету".

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