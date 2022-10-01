Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Как известно, в начале лета звезда представила зрителям свой моноспектакль "Я вдома", который получил большой успех. Так, в этот раз артистка выложила кадр со сцены театра, а в подписи к нему обратилась к украинцам.
На фотографии в мрачной атмосфере Наталья присела у чемоданов и склонила голову. На ней длинное темное платье в белый горошек и черный пиджак, а волосы закрывают лицо.
В подписи к публикации Могилевская обратилась к украинцам на фоне новостей о трагедии в Запорожье, где от вражеского удара погибли десятки людей. "Невыносимая боль... Наши защитники и защитницы, медики, волонтеры, мирное население, дети… Молимся за живых и чтим память всех погибших. Вечная память и слава всем павшим украинцам!", - написала певица.
Пользователи в комментариях написали: "Боже, спаси их души", "Это невыносимая боль", "Рвется душа", "Вечная Светлая память всем погибшим", "Спасибо вам, Наталья", "Боль. Невыносимая жгучая, яростная боль", "Слава Украине. Смерть врагам".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Теперь можно": появились подробности и видео «котла» в районе Лимана, оккупанты в истерике
Каменских разнесли украинцы за личное "патриотичное" видео: "Я бы такое никогда не одела"
Система экстренного оповещения украинцев: с какого числа заработает и есть ли угроза для персональных данных
Дикое ЧП произошло на центральной станции метро в Киеве: "Расстегнул ей платье и начал..."
Напомним, "Приятная неожиданность": Могилевская в блестящем пиджаке с декольте заинтриговала украинцев.
Как сообщала Politeka, "Это шедевр": Каминская показала закулисье съемок украиноязычного клипа и довела до мурашек.
Также Politeka писала, что "Собирала на меня деньги": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала детские фото со старшей сестрой.