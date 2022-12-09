Нередко на кухне не хочется возиться большую часть свободного времени, поэтому в сети все чаще появляются вкусные и простые рецепты.

Чтобы потратить свободное время с пользой, предлагаем вам быстрый и сытный рецепт для вкусного перекуса. Как правило, если лень возиться с продуктами и подбирать сложные ингредиенты, подойдет обычный рецепт из того, что фактически всегда можно найти дома.

Для рецепта пиццы-омлета вам понадобятся:

Яйцо – 2 шт.

Мука – 1 ч. л.

Молоко – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Колбаса – 200 г

Сыр – 50 г

Зеленый лук – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Перец – по вкусу

Кетчуп – по вкусу

Масло сливочное – 30 г

Способ приготовления пиццы максимально прост и удобен даже для тех, кто ранее не готовил что-то простое:

Для омлета используем: яйца, муку, молоко, соль. Поджариваем его на сливочном масле. Когда низ будет более-менее готов, а сверху яйца будут еще жидкие – следует положить сверху колбаски. Далее следует накрыть блюдо и позволяем ему пропариться почти до готовности.

После этого натираем сыр, кладем сверху и посыпаем перцем, петрушкой, зеленым луком, смешивая с кетчупом при желании.

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