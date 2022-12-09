Чтобы потратить свободное время с пользой, предлагаем вам быстрый и сытный рецепт для вкусного перекуса. Как правило, если лень возиться с продуктами и подбирать сложные ингредиенты, подойдет обычный рецепт из того, что фактически всегда можно найти дома.

Для рецепта пиццы-омлета вам понадобятся:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 1 ч. л.
  • Молоко – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Колбаса – 200 г
  • Сыр – 50 г
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Петрушка – 1 пучок
  • Перец – по вкусу
  • Кетчуп – по вкусу
  • Масло сливочное – 30 г

Способ приготовления пиццы максимально прост и удобен даже для тех, кто ранее не готовил что-то простое:

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Для омлета используем: яйца, муку, молоко, соль. Поджариваем его на сливочном масле. Когда низ будет более-менее готов, а сверху яйца будут еще жидкие – следует положить сверху колбаски. Далее следует накрыть блюдо и позволяем ему пропариться почти до готовности.

После этого натираем сыр, кладем сверху и посыпаем перцем, петрушкой, зеленым луком, смешивая с кетчупом при желании.

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