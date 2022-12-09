Чтобы потратить свободное время с пользой, предлагаем вам быстрый и сытный рецепт для вкусного перекуса. Как правило, если лень возиться с продуктами и подбирать сложные ингредиенты, подойдет обычный рецепт из того, что фактически всегда можно найти дома.
Для рецепта пиццы-омлета вам понадобятся:
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 1 ч. л.
- Молоко – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Колбаса – 200 г
- Сыр – 50 г
- Зеленый лук – 1 пучок
- Петрушка – 1 пучок
- Перец – по вкусу
- Кетчуп – по вкусу
- Масло сливочное – 30 г
Способ приготовления пиццы максимально прост и удобен даже для тех, кто ранее не готовил что-то простое:
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Для омлета используем: яйца, муку, молоко, соль. Поджариваем его на сливочном масле. Когда низ будет более-менее готов, а сверху яйца будут еще жидкие – следует положить сверху колбаски. Далее следует накрыть блюдо и позволяем ему пропариться почти до готовности.
После этого натираем сыр, кладем сверху и посыпаем перцем, петрушкой, зеленым луком, смешивая с кетчупом при желании.
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