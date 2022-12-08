Соответствующие кадры, как пишет Politeka.net, появились в Сети.

Так, в ролике-анонсе нового выпуска сообщается, что перед участниками «МастерШеф» поставили непростую задачу: сделать сто порций блинов с топ-начинками. При этом в распоряжение у кулинаров оказалось совсем мало воды и всего два киловатт света.

«И что будем делать?», - поинтересовался у участников судья шоу «МастерШеф», когда свет на съемочной площадке полностью погас.

Однако можно быть уверенным, что участники шоу не растерялись и в тот момент, когда страна оказалась на грани полного блекаута, дали украинцам настоящий мастер-класс.

Ведь, судя по виду блинов – у них все получилось.

В комментариях к анонсу зрители желают удачи своим фаворитам.

Напомним, ранее зрители возмутились из-за буллинга на кухне "МастерШеф" и реакции судей.

Ранее Эктор Хименес-Браво из "МастерШеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka.net писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские недолюбливающие приправы.