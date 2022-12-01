Как сообщает Politeka.net, на дворе хмурая зима, а душа требует солнца, тепла и ярких красок — хотя бы на столе. Поэтому известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво советует приготовить кексы с малиной и еще раз насладиться ягодным вкусом лета. Рецептом повар поделился на своей странице в Инстаграм.
"Когда сам себе шеф, то можешь придумать шедевры из любых ингредиентов) А у меня было тесто и малина. Рецепт на быстроруч, когда гости уже в пути, а ты успел только убраться) А с пергаментом — это вообще скорость ракеты", — отметил Эктор Хименес-Браво.
Для приготовления кексов из малины по рецепту Эктора Хименеса-Браво вам понадобится:
- Малина – 300 гр
- Масло сливочное – 50 гр
- Пудра сахарная – 20-30 гр
- Бесдрожжевое тесто – 1 пачка
- Пудра для украшения
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Способ приготовления:
- Готовим начинку. Перетереть малину с помощью блендера или другим удобным для вас способом. Добавить сливочное масло и сахарную пудру. Перемешать хорошенько.
- Бесдрожжевое тесто слегка раскатать. Намазать малиновым соусом. Закатать тесто в рулетик. Разрезать на кусочки и поместить маленькие рулетики в формочки для запекания.
- Запекать до готовности при температуре 180º.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил дегустацию еды из Мака.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал упражнение для ног, заставив прослезиться киевлян.