Для приготовления кексов из малины по рецепту Эктора Хименеса-Браво вам понадобится совсем немного ингридиентов.

Как сообщает Politeka.net, на дворе хмурая зима, а душа требует солнца, тепла и ярких красок — хотя бы на столе. Поэтому известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво советует приготовить кексы с малиной и еще раз насладиться ягодным вкусом лета. Рецептом повар поделился на своей странице в Инстаграм.

"Когда сам себе шеф, то можешь придумать шедевры из любых ингредиентов) А у меня было тесто и малина. Рецепт на быстроруч, когда гости уже в пути, а ты успел только убраться) А с пергаментом — это вообще скорость ракеты", — отметил Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления кексов из малины по рецепту Эктора Хименеса-Браво вам понадобится:

Малина – 300 гр

Масло сливочное – 50 гр

Пудра сахарная – 20-30 гр

Бесдрожжевое тесто – 1 пачка

Пудра для украшения

Способ приготовления:

Готовим начинку. Перетереть малину с помощью блендера или другим удобным для вас способом. Добавить сливочное масло и сахарную пудру. Перемешать хорошенько. Бесдрожжевое тесто слегка раскатать. Намазать малиновым соусом. Закатать тесто в рулетик. Разрезать на кусочки и поместить маленькие рулетики в формочки для запекания. Запекать до готовности при температуре 180º.

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