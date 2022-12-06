Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара долгое время встречалась после проекта, но в конечном итоге не смогла пережить полномасштабное вторжение и рассталась. А на день рождения Анна снова засветилась с Михаилом вместе и поздравила именинника. При этом Богдан стала успешной украинской блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз Анна похвасталась отдыхом, где похвасталась фигурой в купальнике с вырезами.

"Какой тут красивый закат", - написала Анна под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Немножко не время раскорячиваться для фото", "У вас айфон 14 про макс? качество фото огонь", "Анна, где ваш муж", "Хороший отель, мы там были с семьей", "Прекрасная".

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан похвасталась отдыхом, разозлив украинцев

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