Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" прославилась благодаря романтичному проекту. Она также запомнилась многим не только своим поведением или выходками.

Тем не менее, далеко не всегда образы Анны, ее замечания и посты в Инстаграм позитивно оценивают поклонники. Недавно Богдан отправилась на очередной отдых и начала активно хвастаться развлечениями.

При этом большинство отреагировало негативно, ведь Анна не подумала о тех поклонниках, которые не только не могут сейчас уехать из страны, но еще и потерли свой дом, не говоря уже о возможности отдохнуть.

Также экс-модель выложила снимок со своего путешествия в Доминикану и нарвалась на критику поклонников.

"Надо отписываться! Тошнит уже от ее сторис и постов!", "Все "патриотки" за границей", "Это все, что ее беспокоит сейчас", "Очень красивая", "У нас война, зачем нам эти томные фото? Будет время для куража, а сейчас лучше подумайте о цене, которую мальчишки платят, помогайте чем можете, может потом не так стыдно будет лежать на белоснежных пляжах", "Красоткой она была. Сейчас эти короткие волосы, тусклый взгляд. Не привлекательна совсем".

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