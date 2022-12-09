Как пишет Politeka.net, по их прогнозу, на Евровидение-2023 от Украины поедет певица Jerry Heil.

В финале Нацотбора артистка, которая сейчас находится в США, выступит с песней "When God Shut the Door".

Напомним, что Jerry Heil уже участвовала в Нацотборе на Евровидение, но тогда проиграла.

Jerry Heil

На втором месте, согласно данным букмекеров, оказалась группа TVORCHI, на третьем – певец Moisei.

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На самом последнем месте оказалась группа Tember Blanche.

Добавим, что некоторые украинцы не согласны с букмекерами и против того, чтобы на Евровидение ехала Jerry Heil.

Одним не нравится, что девушка поет на английском, другим – что она находится в США и в ближайшие годы не вернется. Напомним, Jerry Heil находится в Бостоне – четыре года она будет учиться писать музыку в кинофильмы.

«Огорчает такой выбор букмекеров», «Опять это ахрана атмена?», «А я говорила, что ее тянуть будут... Песня не заслуживает Евро! Если бы это была песня Мрія – не спорю, а эта-нет», «Мы в Украине живем, или нет? Почему все на английском языке?», «Как на меня человек, уехавший в Америку не может представлять Украину на Евровидении», «Какой ужас, неужели и эту будут тянуть как Паш… нет, нет и еще раз нет».

Также сообщалось, что известный ведущий и диктор "Евровидения" прокомментировал скандал.

Ранее был опубликован список участников финала Нацотбора Евровидения-2023.