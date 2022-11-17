Вже відомі імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023, що, нагадаємо, відбудеться значно раніше, ніж зазвичай - вже 17 грудня.

Одже, за право представити Україну на Євробаченні у 2023 будуть боротися такі виконавці:

1. 2TONE – «Квітка»

2. Angelina – «Stronger»

3. DEMCHUK – «Alive»

4. FIINKA – «Довбуш»

5. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

6. KRUTЬ – «Колискова»

7. Moisei – «I'm Not Alone»

8. OY Sound System – «Ой, тужу»

9. Tember Blanche – «Я вдома»

10. TVORCHI – «Heart Of Steel»

Звісно, оголошення фіналістів призвело до бурхливого обговорення в Мережі. Так, дехто обурений, що не пройшла учасниця «Лілу45», нема у цьому списку і Валерії Кудрявець (Skylerr).

«Немає ні Лілу45, ні Тòнка... Дуже шкода, це були мої фаворити в нацвідборі», «Лілу45??», «Хто половина з цих людей?», «Хіба тіктокер Демчук настільки краще, ніж Tòнка та Лілу45? Приємно тільки, що OY Sound System пройшла в фінал, вона зацікавила мене в щоденниках від Суспільного», «Ніхто з фіналістів особливо не подобається, цікаво послухати Круть і Джері» - обговорюють користувачы соцмереж імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення.

Також українці висловлюють побажання, щоб пісня була на рідній мові:

«Хотілося б пісню українською. Доведено вже що він заходить публіці... Звичайно якщо хітяра, то мова не важлива, але все ж хотілося рідної мови, англійська там вже приїлася...».

Нагадаємо, раніше стало відомо хто може стати членами журю на Нацвідборі Євробачення.

Також повідомлялось вже про перший скандал на Нацвідборі.

Крім того, повідомлялось, що на результати голосування відреагувала сама Тіна Кароль.