Фінал Нацвібору на Євробачення-2023 все ближче, відомий український телеведучий Тімур Мирошниченко прокоментував скандал, який вибухнув на тлі його підготовки.

Нагадаємо, цього року українці самі могли обрати членів журі Нацвідбору.

Так, лідерами опитування у додатку «Дія» стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Такими результатами виявилася незадоволеною спіачка Тіна Кароль, яка набрала трохи менше голосів, ніж Саніна і опинилася на четвертому місці.

Тіна Кароль за результатами голосування у "Дії" набрала 15,68%.

"Чому 15,68% - це 15%, а 15,69% - це 16%? Без образ, просто фан", - відреагувала тоді Кароль.

За словами Мірошниченка, Євробачення і скандали – це одна площина.

«Якось так історично склалися. У цьому році організатори після минулорічних скандалів зі складом журі, коли всі були невдоволені їхньою роботою, зробили все, щоб віддати цю можливість обрати людям. Зробили! Сотні тисяч людей проголосували, все одно не те!», - прокоментував Мирошниченко в інтерв'ю ЖВЛ.

За його словами, він теж проголосував у додатку «Дія», але за кого – не скаже.

«Я проголосував і ця людина буде у складі журі. Якщо скажу, за кого проголосував, Тіна Кароль образиться», - пожартував ведучий.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення-2023 відбудеться вже 17 грудня.

Раніше був опублікований список учасників.

Крім того, повідомлялось про перший скандал на нацвідборі.