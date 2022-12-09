Популярная Инстаграм-модель, владелица своего бренда одежды и довольно скандальная личность Ким Кардашьян ради славы и популярности многие годы была в центре слухов и неприятных сплетен. До сих пор поведение Кардашьян обсуждают в сети, пока сестры зарабатывают на этом деньги.

Ким не так давно развелась с рэпером Канье Уэстом, который также использовал все средства, чтобы привлекать побольше внимание.

В этот раз Кардашьян решила показать редкий кадр с младшими детьми. Как правило, обычно Ким хвастается семейными фото с сестрами, либо только с дочерями.

«Шикарные детки❤️; Люблю вас всех❤; Шикарные детки ❤️; Ваууу🥰; Эти малышки❤; Чикаго😍; Чикаго - твой близнец 😍; В ожидании лучшего; Красивые детки 😍; ЧиЧи и Псалми.. 💕».

Частые скандалы, разбирательства и неоднозначное поведение с вызывающими нарядами создали определенные образ у звезды.

При этом Ким старается вести Инстаграм, постоянно интригуя или хвастаясь сменой стиля. К примеру, в этот раз Ким подчеркнула похудевшую фигуру и не скрыла плоский живот – ее гордость, ради этих форм артистка долгое время сидела на диете.

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