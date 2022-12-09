Популярная Инстаграм-модель, владелица своего бренда одежды и довольно скандальная личность Ким Кардашьян ради славы и популярности многие годы была в центре слухов и неприятных сплетен. До сих пор поведение Кардашьян обсуждают в сети, пока сестры зарабатывают на этом деньги.
Ким не так давно развелась с рэпером Канье Уэстом, который также использовал все средства, чтобы привлекать побольше внимание.
В этот раз Кардашьян решила показать редкий кадр с младшими детьми. Как правило, обычно Ким хвастается семейными фото с сестрами, либо только с дочерями.
«Шикарные детки❤️; Люблю вас всех❤; Шикарные детки ❤️; Ваууу🥰; Эти малышки❤; Чикаго😍; Чикаго - твой близнец 😍; В ожидании лучшего; Красивые детки 😍; ЧиЧи и Псалми.. 💕».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Сегодня последний день: НБУ сообщил украинцам печальную новость относительно обмена валют
“Ты еще “Слава Украине” тут прокричи!”: россиянка набросилась на коммунальщиков из-за желто-синих декораций, видео
"Мы отомстим": Влад Яма из "Танців з зірками" сообщил о трагедии с известным ведущим и актером
Пошли гулять и не вернулись: маленьких украинцев Даниила и Георгия ищут уже почти месяц
Частые скандалы, разбирательства и неоднозначное поведение с вызывающими нарядами создали определенные образ у звезды.
При этом Ким старается вести Инстаграм, постоянно интригуя или хвастаясь сменой стиля. К примеру, в этот раз Ким подчеркнула похудевшую фигуру и не скрыла плоский живот – ее гордость, ради этих форм артистка долгое время сидела на диете.
Напомним, Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.
Как сообщала Politeka, Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный аутфит в любимом цвете.