Всемирно известная модель, которая недавно развелась с супругом из-за его плохо скрываемых измен, Эмили Ратаковски привыкла получать сотни комментариев в свой адрес. Девушка часто хвалилась в сети своей натуральной красотой и заявляла, что никаких уколов не делает.

При этом последние фото с Эмили заставили поклонников в этом усомниться, поскольку губы Ратаковски выглядели чрезмерно большими, а форма была ненатуральной. На одном из светских вечеров модель появилась в привычном образе – маленьком платье с внушительным декольте.

Но привлекли внимание фанатов именно формы звезды: «Слишком много филлеров; Почему у нее такие губы! Вроде не нормально!; странные верхние губы; не понимаю, тут какой-то перебор» - написали в сети.

Примечательно, что до этого Ратаковски уже приходилось оправдываться и заявлять, что она в себе ничего не меняла.

Нередко Эмили удивляла своей любовью к демонстрации фигуры, которая была бы едва скрыта под мини-платьем или купальником. Каждый раз Ратаковски раскрывает декольте и подчеркивает собственную привлекательность.

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" поддержал украинцев после ударов по энергетике.

Как сообщала Politeka, Ефросинина подчеркнула фигуру темным нарядом и озадачила украинцев.