Всемирно известная модель, которая недавно развелась с супругом из-за его плохо скрываемых измен, Эмили Ратаковски привыкла получать сотни комментариев в свой адрес. Девушка часто хвалилась в сети своей натуральной красотой и заявляла, что никаких уколов не делает.
При этом последние фото с Эмили заставили поклонников в этом усомниться, поскольку губы Ратаковски выглядели чрезмерно большими, а форма была ненатуральной. На одном из светских вечеров модель появилась в привычном образе – маленьком платье с внушительным декольте.
Но привлекли внимание фанатов именно формы звезды: «Слишком много филлеров; Почему у нее такие губы! Вроде не нормально!; странные верхние губы; не понимаю, тут какой-то перебор» - написали в сети.
Примечательно, что до этого Ратаковски уже приходилось оправдываться и заявлять, что она в себе ничего не меняла.
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Нередко Эмили удивляла своей любовью к демонстрации фигуры, которая была бы едва скрыта под мини-платьем или купальником. Каждый раз Ратаковски раскрывает декольте и подчеркивает собственную привлекательность.
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