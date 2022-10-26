Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду поділилася милим відео, на якому з'явилася у незвичайному образі.

Як видно, Маша зняла себе на телефон, походжаючи до дзеркала, вона виглядає серйозною та зосередженою. Перед камерою телезірка з'явилася в елегантному чорному костюмі з брюками та тунікою, який підкреслив схудлу фігуру. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Темні часи не повинні приносити темряву в наші душі". А шанувальники відразу почали коментувати нове відео Марії, відзначаючи її зайву худорлявість: "У вас так скоро анорексія почнеться. Бережіть себе і своє здоров'я заради вашої родини", "Маша наша зовсім схудла", "Машенька не ображайся будь ласка, але худорлява нездорова", "Я вже писала, що, на мою думку, Маші не йде бути занадто худою, але мені здається, що Маша собі такий подобається", "Красива, але дуже худа. Красуня", "Вже всі написали, що Маша дуже худа? Маша, ви прекрасна", "Маша, давай трохи їж вже!".

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