Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист показав чорно-біле фото та звернувся до шанувальників.

На новій фотографії у чорно-білих тонах Тарас знято у фотостудії, він сидить на високому табуреті і знятий у профіль. Перед камерою актор з'явився у чорному – джинсах та сорочці, він серйозний та зосереджений.

У підписі до публікації Цимбалюк нагадав фрагменти української історії та підтримав шанувальників на тлі ударів по енергетичній інфраструктурі: "Краще зима без світла, ніж роки під росією - істина. Ворог сконцентрувався на вбивствах мирного населення і нищення нашої Інфраструктури. Вони вирішили, що їм вдастся таким чином зламати великий народ, котрий далеко не вперше б’ється за свою незалежність!Ворожі пропагандисти продовжують називати нас фашистами, котрих, на їх погляд, слід остерігатися. Тамтешнє трактування історія, звісно, відрізняється від світового: там, наприклад, ленін "створив" Україну. Але все важче буде виставляти українців загрозою для когось, враховуючи, що за всю нашу історію ми жодного разу не нападали на інші держави і мусіли приймати бій на рідній землі, захищаючи її. Ми маємо трагічну багатовікову історію, котра оспівана у нашій глибокій літературі. Нелегкі для України часи дали нам багато героїв, і ніхто не очікував, що сьогодення допоможе їх стрімко примножувати і додавати у нашу спадщину. Часи нас загартували і продовжують загартовувати. Історія нам вже розповідала про підлих загарбників і навчила бути незламними. Слава Героям!".

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