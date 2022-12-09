Всемирно известная модель Наоми Кэмпбэлл не так давно заявила, что намерена передать свой богатый опыт, свои знания и умения молодому поколению и преподаст желающим специальные уроки. С недавних пор Наоми стала мамой (звезда не раскрывает деталей появления ребенка), стала активисткой и все чаще появляется на светских вечерах.

«Отдавая дань уважения Ее Величеству королеве Елизавете II с The Fashion Salute… на церемонии British Fashion Awards. В одежде burberry» - коротко подписала новый ролик Наоми в сети.

На видео звезда предстала в элегантном и сдержанном образе, но получила массу комплиментов: «Легендарный ❤; Я говорю, ты выглядишь просто великолепно; Эта королевская прогулка 👸🏾; Королева 🖤; Спасибо, что так хорошо представили. 👏🔥; Ты наша настоящая Королева! Люблю; она сокровище богов".

«Я мама, модель, активистка, а теперь инструктор MasterClass. В моем новом классе я собираюсь научить вас урокам, которые я усвоила за свою карьеру, и тому, как принятие вашей индивидуальности может помочь вам достичь чего угодно. Готовы ли вы использовать свою силу и уверенно смотреть в мир? Надеюсь, вы присоединитесь ко мне. #LinkInBio» - написала Наоми.

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