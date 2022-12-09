Актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в непривычной для нее съемке и образах.

Знаменитая 58-летняя модель и актриса Моника Беллуччи в последнее время предпочитает хвастаться модными образами, а не появлением на светских вечерах. Знаменитость подчеркивает свой возраст с достоинством и не прячет возрастные изменения за слоями косметики.

В недавней фотосессии для журнала Madamе этого года Моника смогла продемонстрировать сразу несколько классических нарядов. Примечательно, что обычно Беллуччи позирует перед камерой исключительно в одежде черного цвета.

Новое разнообразие и довольно яркий макияж с акцентом на глаза Беллуччи оценили в сети:

«Будь еще мое сердце ❤️; Идеальная ♀️ чувственная; Очень хороший набор; ❤️Очень красиво 😍; Жемчужина, излучающая сладость ❤️; Оооо, побольше бы таких; Вы настоящая красивая женщина!».

Мы писали, последние несколько лет исполнительница предпочитает одежду исключительно в черных тонах без лишней откровенности и броских деталей. Монике достаточно подобрать классический костюм или платье с вырезом, чтобы впечатлить свежим и цветущим видом.

Артистка одна из немногих, кто отказывается от уколов красоты до сих пор.

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