Знаменитая 58-летняя модель и актриса Моника Беллуччи в последнее время предпочитает хвастаться модными образами, а не появлением на светских вечерах. Знаменитость подчеркивает свой возраст с достоинством и не прячет возрастные изменения за слоями косметики.
В недавней фотосессии для журнала Madamе этого года Моника смогла продемонстрировать сразу несколько классических нарядов. Примечательно, что обычно Беллуччи позирует перед камерой исключительно в одежде черного цвета.
Новое разнообразие и довольно яркий макияж с акцентом на глаза Беллуччи оценили в сети:
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«Будь еще мое сердце ❤️; Идеальная ♀️ чувственная; Очень хороший набор; ❤️Очень красиво 😍; Жемчужина, излучающая сладость ❤️; Оооо, побольше бы таких; Вы настоящая красивая женщина!».
Мы писали, последние несколько лет исполнительница предпочитает одежду исключительно в черных тонах без лишней откровенности и броских деталей. Монике достаточно подобрать классический костюм или платье с вырезом, чтобы впечатлить свежим и цветущим видом.
Артистка одна из немногих, кто отказывается от уколов красоты до сих пор.
Напомним, юная дочь Моники Беллуччи в дизайнерском топике легко превзошла звездную маму
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