58-летняя итальянская модель и актриса Моника Беллуччи стала чаще показывать в Инстаграм некоторые кадры из своих фотосессий. Черный цвет нарядов и дорогие украшения стали уже визитной карточкой звезды.
В этом году Моника снялась для нескольких обложек модных журналов и успела стать звездой рекламы драгоценностей. На одном из кадров Моника позировала в аккуратном черном платье с опущенными лямками.
Дорогое украшение на шее с множеством бриллиантов привлекло внимание фанатов не меньше, чем привлекательный внешний вид звезды:
«Моника сияет; сколько тут камней? Мне нравится ваше украшение; шея довольно хороша; вам стоит продолжать это; никогда не повторяется; сплошной соблазн; такое может только сниться».
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В недавней фотосессии для журнала Madamе этого года Моника смогла продемонстрировать сразу несколько классических нарядов. Примечательно, что обычно Беллуччи позирует перед камерой исключительно в одежде черного цвета.
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