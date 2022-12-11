Известная модель, бизнес-леди и довольно скандальная личность Ким Кардашьян после развода привлекает внимание новыми и дерзкими способами. Для этого Ким также смело экспериментирует со стилем и полностью меняет прическу.
В этот раз селфи Ким вблизи смутила некоторых фанатов, ведь артистка продемонстрировала, в каком состоянии ее выбеленные до седины локоны. Многие обратили внимание – в попытках за новой собой звезда переборщила с покраской темных локонов.
По мнению поклонников, Ким следовало бы остановиться и задуматься о сохранении прядей в целом:
«Gurl, у тебя больше нет этого цвета волос, держи его милым; ты подпортила свой стиль, дорогая; Я помню, когда мне нравилась Ким, я узнал, кем она была на самом деле; похоже на солому ой; хочу выглядеть как ким в 40; Нельзя просто сфоткаться с невозмутимым лицом?; я скучаю по темным волосам 🙄».
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Ким не так давно развелась с рэпером Канье Уэстом, который также использовал все средства, чтобы привлекать побольше внимание.
Ранее Кардашьян решила показать редкий кадр с младшими детьми. Как правило, обычно Ким хвастается семейными фото с сестрами, либо только с дочерями.
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