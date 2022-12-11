Ранее Ирина Сопонару рассказала, что она долго не была готова к замужеству, но сейчас наконец-то чувствует, что готова стать женой и провести всю жизнь с одним мужчиной. Избранник звезды – британец по имени Рис. Кстати, прошлый бойфренд актрисы тоже был из Великобритании.
Свою любовь звезда "Квартал 95" встретила в Киеве еще полтора года назад.
«Он на тот момент жил в Киеве год и очень любит Украину. Он сюда переехал, потому что хотел переехать. Я сама не понимаю, почему так. Второй британец в моей жизни», – рассказала Ирина.
В этот раз на своей странице в Instagram звездная блондинка показала забавное селфи с бойфрендом, сделанное на отдыхе в городе Тиват, Черногория. Парень в кадре кривляется, а Сопонару его обнимает и хитро улыбается.
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"На память", - скромно подписала фотографию звезда "Женского квартала".
Ранее актриса признавалась, что их отношения развивались стремительно, и период букетов и свиданий пары быстро трансформировался в проживании на общей территории. Но сыграть свадьбу прямо сейчас Ирина не хочет.
«Мне хочется, чтобы это был праздник в полном смысле этого слова. Чтобы все радовались и праздновали. А не так что «Ой, дай Бог, чтобы сирены не было», – рассказывала Сопонару в интервью ЖВЛ.
Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.
Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару прокомментировала скандал с Максом Барским.
Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару впервые рассказала о мужчине, за которого хочет замуж.