Як каже Ірина Сопонару, вона довго не була готова до заміжжя, і ось прийшло таке сильне почуття, що усі сумніви залишилися позаду, пише Politeka.net.
Але, зіграти весілля прямо зараз акторка не хоче.
«Мені хочеться, щоб це було свято у повному розумінні цього слова. Щоб всі раділи і святкували. А не так що «Ой, дай Бог, щоб сирени не було», - розповіла Сопонару в інтерв’ю ЖВЛ.
Обранець Ірини – британець. До речі, минулий бойфренд актриси теж був з Британії.
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Своє нове «британське» кохання Сопонару зустріла у Києві ще півтора роки тому.
«Він на той момент жив в Києві, рік, і він дуже любить Україну, він сюди переїхав, тому що він хотів переїхати. Я сама не розумію, чому так. Другий британець в моєму житті», - розповіла Ірина.
Період букетів та побачень пари швидко трансформувався у проживанні на спільній території. Зірка «Жіночого кварталу» зізнається, що швидкий темп розвитку їхніх стосунків її не лякав.
«Я вже в якийсь момент навіть переживала, тому що я довго вже була сама після останніх своїх відносин. І я вже переживала, що мені навіть буде важко з кимось. Тому що я звикла бути одна», - каже Ірина Сопонару.
Своє майбутнє пара бачить тільки в Україні.
Нагадаємо, Сопонару також не виключає, що свою дитину вона не народить, а всиновить.
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