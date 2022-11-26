Акторка та зірка «Жіночого квартала» нарешті відчуває, що готова стати дружиною і провести все життя з одним чоловіком.

Як каже Ірина Сопонару, вона довго не була готова до заміжжя, і ось прийшло таке сильне почуття, що усі сумніви залишилися позаду, пише Politeka.net.

Але, зіграти весілля прямо зараз акторка не хоче.

«Мені хочеться, щоб це було свято у повному розумінні цього слова. Щоб всі раділи і святкували. А не так що «Ой, дай Бог, щоб сирени не було», - розповіла Сопонару в інтерв’ю ЖВЛ.

Обранець Ірини – британець. До речі, минулий бойфренд актриси теж був з Британії.

Своє нове «британське» кохання Сопонару зустріла у Києві ще півтора роки тому.

«Він на той момент жив в Києві, рік, і він дуже любить Україну, він сюди переїхав, тому що він хотів переїхати. Я сама не розумію, чому так. Другий британець в моєму житті», - розповіла Ірина.

Період букетів та побачень пари швидко трансформувався у проживанні на спільній території. Зірка «Жіночого кварталу» зізнається, що швидкий темп розвитку їхніх стосунків її не лякав.

«Я вже в якийсь момент навіть переживала, тому що я довго вже була сама після останніх своїх відносин. І я вже переживала, що мені навіть буде важко з кимось. Тому що я звикла бути одна», - каже Ірина Сопонару.

Своє майбутнє пара бачить тільки в Україні.

Нагадаємо, Сопонару також не виключає, що свою дитину вона не народить, а всиновить.

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