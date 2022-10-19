Популярний український співак Олег Винник від початку повномасштабного вторгнення рф повністю зник з інформаційного простору. Раніше повідомлялося, що артист поїхав до Німеччини на лікування, проте не уточнювалося, від чого саме він страждав. Пізніше з'явилася інформація, що Винник успішно дає концерти в Німеччині та допомагає закуповувати автомобілі на потреби ЗСУ.

Ірина Сопонару в інтерв'ю Аліні Доротюк, обговорюючи виїзд українців за кордон через російську агресію, відповіла на питання "Де Олег Винник?".

"Він десь пропав, кажуть, що він хворий. Ну, якщо хворий, то хай лікується. Але якщо ні – то це страшно", — заявила зірка "Жіночого кварталу".

У відповідь Доротюк припустила, що шанувальники співаку цього не пробачать.

"Його тут усі так любили! Ну як так? Я не вірю в те, що він просто десь заховався. Напевно, щось сталося з ним. Я не вірю, що він може бути таким непорядним", — додала Ірина Сопонару.

Нагадаємо, раніше ч оловік співачки Оксани Білозір продюсер Роман Недзельський опублікував фото з Олегом Винником та писав про те, що співак допомагає Збройним Силам України. Але коли точно зроблено світлину не відомо, адже вона з'являлася на сторінці продюсера в Фейсбуці кілька разів.

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