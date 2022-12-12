Кендалл Дженнер является самой стройной из семейства Кардашьян, а также единственной, кто по-прежнему не спешит заводить семью и детей. Девушка не раз говорила о своем желании жить для себя, отдыхать и заботиться о близких.

В Инстаграм у Кендалл можно увидеть довольно много ярких кадров и образов, которые вызывают удивление у публики. К примеру, девушка любит демонстрировать бекстейдж с рекламных фотосессий для модных коллекций одежды, рекламирует продукцию сестер, но редко показывает что-то личное.

Поэтому живые фото из отдыха модели на вечеринке сразу привлекли внимание.

«Счастливых ночей» - написала Кендалл под кадрами.

В сети отреагировали:

«Самый лучший!; Это реклама счастья; Люблю вас семья ❤️; люблю эти ночи 🫶🏾🖤; счастливые ночи? Криштиану Роналду только что проиграл свой последний матч на чемпионате мира.; Девочки просто хотят повеселиться 🤭; самая крутая девушка, которую я когда-либо знал».

Одна из самых высоко оплачиваемых моделей Кендалл не раз говорила, что ей нравится присматривать за детьми сестер, проводить с ребятами время. Но сама она желает думать о себе, присматривать за домашним любимцем и впечатлять фигурой.

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