УКраинская телеведущая Маша Ефросинина не так давно попала в скандал, отказываясь говорить и вести шоу на украинской языке. После она оправдалась тем, что травля была слишком сильной и спланированной, а сама она, живя заграницей, не прочувствовала всю горечь украинцев и их стремление перейти на родной язык.

Примечательно, что после якобы травли Ефросининой и ее фигуры в том числе, а также ее внешнего вида и заметного похудения, она сама дерзко и неуместно высказалась в сторону азиатов и их тренда в Тик-Ток.

«Не прошло и девять месяцев, как Инста перестала мне показывать контент русни. Но теперь на меня нападение азиатского контента, где какая-то странная тема есть лед. Кто знает, зачем они это делают?

Но больше попаяны они на поедании видео поедании сладостей. Это что, мы какой-то тренд пропустили? А не, короче, они просто постоянно жрут в своем контенте».

Ранее на фото самой Ефросининой реагировали так: "Худа-срашна..😏толстая -еще страшная...; Машуня, какая худенькая; Машенька, хватит худеть!; Маша, вам не идет такая чрезмерная худоба! Просмотрите свой режим…. Ибо честно, как анорексия ((, без обид".

После этого ведущая заявила всем хейтерам, что им самим надо посмотреть на себя и на то, что они едят, не влязя в чужую жизнь. Примечательно, что сама она довольно нелестно выразилась в сторону других людей и их увлечений.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.