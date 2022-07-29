В 2014 году известная украинская телеведущая Маша Ефросинина неоднократно получала заманчивые предложения от россии.
В интервью для программы "Балаканка" она впервые рассказала, что ей предлагали переехать жить, работать в россию и обещали золотые горы. Уверяли, что ее ждет там головокружительный успех.
Тогда телеведущей Маше Ефросининой звонили знакомые российские артисты и некоторые телеканалы и предлагали ей работу и незамедлительный успех.
"Это был 2014 год. Мне позвонили, чтобы поздравить с днем рождения и сказали, что мне срочно нужно перебираться в россию. Ты русскоязычная, такая классная", — вспомнила Маша Ефросинина.
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По словам телеведущей на все эти предложения она реагировала одинаково — посылала всех на три буквы.
Стоит отметить, что после начала войны Маша Ефросинина вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.
В начале мая Ефросинина покинула Украину. Сейчас она вместе со своим благотворительным фондом помогают женщинам и девушкам, которые пострадали из-за войны.
Напомним, Ефросинина после критики нашлась, что ответить за языковый срач.
Как сообщала Politeka, наряженная Ефросинина показала, как кайфует на долгожданном выходном.
Также Politeka писала, что Ефросинина рассказала о новом благотворительном предложении для будущих мам.