Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина решила оправдаться за раннее нежелание говорить только на украинском языке и заявила, что это только рассоривает народ. Об этом Мария высказалась в интервью для программы "Балаканка".

Ефросинина заявила, что спекуляции на тему языка, на котором говорят люди созданы подорвать единство граждан. И хотя многие украинцы и подмечают, что именно лень многих граждан и банальное нежелание говорить на родном языке и привлекли «русский мир», у ведущей другая точка зрения.

"Безумно распространяют мнение "хайпожеров", которые за счет срачей просто наращивают поклонников, продвигают свои каналы за счет того, что оскорбляют других людей. Этот нарратив базируется на росте раскола в стране. Это как минимум недальновидный акт. И как максимум ни к чему не приведет, кроме боли для всех и раскола страны", – начала артистка.

Также Мария рассказала о важном и волнующем для нее событии.

«Значит, привет из Парижа! У меня до сих пор голова кругом, ведь Маша стала первой украинкой-ютубершей, которую пригласили на приватную встречу с главой Ютуба» - высказалась Мария.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.