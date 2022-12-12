Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл высказалась о памятной встрече и предстала на фото в элегантном виде.

52-летняя модель не так давно заявила, что отходит от карьеры модели, ведь стала мамой. Не раскрывая деталей рождения ребенка, Наоми решила более активно при этом вести социальную деятельность.

«Интенсивное солнце, свет цвета земли, чистая радость вернуться в #Дакар #Сенегал #на родину с семьей и друзьями !! Для меня большая честь присутствовать на первом показе роскошного бренда chanelofficial в Африке к югу от Сахары» - призналась Наоми.

В сети поддержали стремление модели заниматься разными вещами:

«Действительно замечательный опыт ❤️; Королева🤩; Ты самый лучший на свете человек; Я надеюсь, что карибцы и африканцы когда-нибудь смогут по-настоящему преломить хлеб;Вам нужно сделать логотип компании?; думаю будет лидером; вам к лицу быть такой».

Отметим, всемирно известная модель Наоми Кэмпбэлл не так давно заявила, что намерена передать свой богатый опыт, свои знания и умения молодому поколению и преподаст желающим специальные уроки. С недавних пор Наоми стала мамой (звезда не раскрывает деталей появления ребенка), стала активисткой и все чаще появляется на светских вечерах.

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