Российский шоумен Максим Галкин, который не скрывает своей антивоенной позиции, рассказал, почему на самом деле к нему «прикопались».

Так, Галкин во время одного из своих выступлений за рубежом прокомментировал внесение его российским минюстом в список "иногаентов".

"Они что мне вменили? Что я якобы получал деньги из Украины за то, что занимаюсь политической деятельностью. Во-первых, я не знал, что занимаюсь политической деятельностью. Я так же, как и многие, выступил против войны. Это нормальное состояние. Почему они ко мне так прикопались? А я вам расскажу! Они ко мне давно прикопались – как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть", - заявил Галкин.

Шоумен также уточнил, что чем больше он говорил об отсутствии подобных планов, тем больше росли подозрения.

По словам Галкина, также у некоторых появилось мнение, что он получал деньги за свою антивоенную позицию.

«То есть, то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой и независимой – это только за деньги можно такое хотеть», - отметил шоумен.

Фрагмент этого выступления, который был опубликован на YouTube-канале "Максим Галкин. Без цензуры" собрал более тысячи комментариев. Люди, кроме всего прочего, благодарят артиста за его позицию против войны и признаются, что действительно кардинально изменили мнение о нем. Если раньше его считали просто комиком, «шутом», то, мол сейчас в нем видят настоящего человека. Более того, будущего президента россии.

«Молодец Галкин, не пресмыкается ,как некоторые артисты,говорит правду!Галкин - настоящий патриот,который любит родину ,а не государство! Родина - это наш народ, живущий сейчас в нищите, который загнобили едросы Антинародными законами ,это наши недра,которыми распоряжается горстка олигархов!», «Максим Галкин и Алла Пугачёва я вас люблю и уважаю, вы честные и порядочные люди», «Максим, я изменила мнение о вас кардинально. Спасибо, что остаетесь Человеком, в отличие от всяких Газмановых и Долиных», «Единственный мужик из рашн эстрады», «Максим,огромное вам уважение! От такого президента я бы не отказалась! Думаю не я одна!», «Держитесь. С вами большинство народа», «Шутки шутками, но власть не просто так таких людей боится. Галкин бы с лёгкостью выиграл любые честные выборы, и народ бы им гордился...».

Напомним, ранее Галкин показал последствия ракетных обстрелов рф по Украине, и вызвал истерику россиян.

Также сообщалось, что Пугачева и ее подруга Вайкуле резко поставили россиян на место.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пугачева с детьми вылетела из россии.

Ранее Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение рф на Украину.