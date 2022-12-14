Модель, бизнес-леди и довольно скандальная личность Ким Кардашьян старается едва ли не каждый день показывать новые образы, удивляет сеть и привлекает внимание вещами собственного дизайна. Также Ким стала подчеркивать результаты похудения.

В этот раз в белом комплекте Ким постаралась на славу, демострируя необычно тонкую талию в сравнении с пышными бедрами. Не раз ее критиковали именно из-за них и заметного целлюлита.

И хотя большинство сомневается, что фигура ким выглядит так и в жизни, как на показанных кадрах, в сети все равно находятся и восхищенные люди ее образами.

«Жизненный совет – ты» - написала Кардашьян.

«Потрясающе 🥰🔥; Ага 🫶🏻; Да, еще проблема…; Это одно и то же снова и снова; Мы все еще знаем, что вы сделали; Презренная, нам не нужны подсказки от тебя; Жизненный совет: не притворяйтесь, что вы не являетесь частью элитарного голливудского культа; Жизненный совет; не получить баррель».

Ранее Ким вблизи смутила некоторых фанатов, ведь артистка продемонстрировала, в каком состоянии ее выбеленные до седины локоны. Многие обратили внимание – в попытках за новой собой звезда переборщила с покраской темных локонов.

По мнению поклонников, Ким следовало бы остановиться и задуматься о сохранении прядей в целом.

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