Известная Инстаграм-модель, владелица своего косметического бренда и сестра Ким Кардашьян Кайли продолжает хвастаться необычными нарядами в Инстаграм. Для девушки это стало уже чем-то вроде традиции, чтобы получить сотни комментариев.

В этот раз девушка надела платье, соединенное с имитацией балаклавы в едином стиле с самим нарядом. Она оставила открытыми только глаза, подобрав также обувь к новому образу. Причем такой эксперимент не мог остаться незамеченным.

«Ждем Санту, как..» - написала Кайли.

В сети сразу поделились мнением: Ах, да…. Полностью; непослушный или хороший список ?; ты продолжаешь повышать свой уровень!; самый крутой вид; береги Санту 😂; Кайли… мне это не нравится; Ты собираешься ограбить Санту?; Почему вы все думаете, что это платье хорошо?; Нет стиля; Теперь, девочка... что это???; Кайли просыпается .. Нам это не нравится».

Кайли также решила напомнить дерзким способом о своем косметическом бренде и даже подобрала для новой рекламы необычно яркий макияж. А вот открытый пестрый наряд с вырезами оказался в самом центре внимания.

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