Как сообщает Politeka.net, известная певица Джамала, которая принесла Украине победу в песенном конкурсе "Евровидение-2016", заинтриговала поклонников новым хитом и концертами в Польше. Кроме того, она прогулялась по улочкам Варшавы без макияжа и в повседневном наряде. Кадры появились на ее странице в Instagram.

Для поездки в Варшаву артистка выбрала эффектный и дерзкий аутфит. Так, Джамала красовалась в широких бежевых штанах и свитере с принтом, которые дополнила светлыми ботфортами на массивной платформе. На плечи артистка накинула черное оверсайз-пальто.

Волосы Джа оставила распущенными и решила не наносить на лицо макияж. Артистка сделала несколько снимков прямо на улице и счастливо улыбалась на камеру.

"Готовимся к концерту, волнуюсь как каждый раз. Много хочу вам сказать. В каком городе хотели бы увидеть и услышать?", - полюбопытствовала Джамала.

Пользователи сети начали отвечать на вопрос Джамалы. Фолловеры также с умилением отреагировали на теплые кадры и оставили душевные отзывы в комментариях: "Такая естественная и натуральная красота. Вы очеровательны. Молодая мамочка, просто супер", "Есть люди, которые без косметики - красивые. Джамала это яркий пример", "Наша невероятная Джа".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.