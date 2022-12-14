Утром 14 декабря россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО сбила 13 из 13 запущенных вражеских беспилотников. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Андрей Данилко нестандартно отреагировал на очередную атаку оккупантов, разместив на своей странице в Instagram графику, где Верку Сердючку со звездой на голове изобразили в образе воина в латах и с оружием.
"А ну покажите мне эти мопеды!", - написал 49-летний артист под рисунком.
На публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Леся Никитюк, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов, Алан Бадоев, Злата Огневич, Андре Тан и другие.
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Украинцы в комментариях также поддержали Андрея Данилко:
"В Америке капитан Америка, а у нас Генерал Верка ❤️";
"Верунчик! Вот это усиление нашего ПВО 🔥";
"Уже нужно трезубец цеплять вместо звезды.)))";
"Наша украинская Жанна д'Арк";
"Пора снимать эту советскую звезду";
"Андрей, я горжусь Вами! Вашей смелостью! В начале полномасштабной войны Ваши очень смелые и остроумные шутки: "тараканище, пародистка", эти сравнения для меня были глотком свежего воздуха, давали понимание что можно не бояться, что нужно верить в победу!" ;
"Главная истребительница орков и прочей нечисти 💪😁".
Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.
Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.
Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.