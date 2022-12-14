Утром 14 декабря россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО сбила 13 из 13 запущенных вражеских беспилотников. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Андрей Данилко нестандартно отреагировал на очередную атаку оккупантов, разместив на своей странице в Instagram графику, где Верку Сердючку со звездой на голове изобразили в образе воина в латах и ​​с оружием.

"А ну покажите мне эти мопеды!", - написал 49-летний артист под рисунком.

На публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Леся Никитюк, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов, Алан Бадоев, Злата Огневич, Андре Тан и другие.

Украинцы в комментариях также поддержали Андрея Данилко:

"В Америке капитан Америка, а у нас Генерал Верка ❤️";

"Верунчик! Вот это усиление нашего ПВО 🔥";

"Уже нужно трезубец цеплять вместо звезды.)))";

"Наша украинская Жанна д'Арк";

"Пора снимать эту советскую звезду";

"Андрей, я горжусь Вами! Вашей смелостью! В начале полномасштабной войны Ваши очень смелые и остроумные шутки: "тараканище, пародистка", эти сравнения для меня были глотком свежего воздуха, давали понимание что можно не бояться, что нужно верить в победу!" ;

"Главная истребительница орков и прочей нечисти 💪😁".

Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.