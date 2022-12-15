Популярная певица, актриса и продюсер Дженнифер Лопес в этом году подвела итоги за двадцать лет карьеры и выпустит символичный альбом, впервые с 2014 года. Это событие стало довольно знаменательным, поэтому артистка сейчас также начала вспоминать, как жила и как снималась раньше.
«Какие удивительные воспоминания остались у меня от работы над этим фильмом в самом сердце Нью-Йорка с самым потрясающим актерским составом, на который девушка могла когда-либо надеяться! Спасибо Рэйфу Файнсу и Тайлеру Поузи, а также покойным великим людям Бобу Хоскинсу и Наташе Ричардсон.
Пусть они покоятся с миром. Каким благословением является этот фильм, и знать, что он до сих пор восхищает зрителей, — это такой подарок! Такое эпическое начало и все еще сильнее, чем когда-либо!» - призналась Лопес.
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После свадьбы Дженнифер и Бен заново обустроили дом под себя, а Аффлек даже продал свой холостяцкий особняк. Сейчас они стараются реже попадать под «прицел» камер.
«Мистер и миссис Аффлек в Нью-Йорке💞 Супруги посетили мюзикл «Музыкант» в театре «Зимний сад»🎭» - сказано в подписи под кадрами.
Напомним, Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер в колготках сверкнула модельными прелестями.