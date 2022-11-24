Популярна американська телезірка, одна з найзатребуваніших і найдорожчих топ-моделей Кендалл Дженнер, яка є представницею сім'ї Кардаш'ян-Дженнер, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала нову посаду, в якій показала пейзажні фото, а також своє селфі.

Так, на новій фотографії Кендалл зняла в кімнаті з дерев'яним оздобленням. Перед камерою вона з'явилася в темному вбранні – непрозорих колготках та теплому светрі, це вбрання лише підкреслило струнку фігуру та довгі тонкі ноги моделі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Дженнер нічого не написала, залишила лише емодзі-серце. Зате шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, засипаючи її компліментами: "Ноги вогонь", "Одержимий твоїми ногами!", "Коли я побачив цю фотографію, я прошепотів собі "якого хрону", "Яко це бути буквально такою красивою?", "Я думаю, що її тотемною твариною був би чорний лебідь" , "Який милий чорний фламінго", "Струнка жінка", "Приголомшлива", "Висока та красива!".

Нагадаємо, Хливнюк розповів, чим відповість Україна на ракетні обстріли: "Натомість ми підготуємо...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав себе в новому іміджі, з вусами та довгим волоссям: "Вийшло незвичайно і дивно".

Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян після зміни стилю зацікавила зверненням: "Знаєш, що треба робити".