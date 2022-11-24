Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка з початку війни залишається у Києві та бере участь у благодійних заходах та волонтерських ініціативах, часто ділиться зі своєю аудиторією новинами та публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала, як готує вечерю без води та світла.

На кадрах можна побачити, як Ольга та її чоловік-актор Віталій Борисюк стоять у темній кімнаті та при світлі ліхтарика та свічки готують супчик із фрикадельками. Для цього вони використовують спеціальний газовий балон, і взагалі непогано справляються. У ролику Ольга розповіла, що вони готують та закликала українців не падати духом.

У підписі до публікації Сумська написала: "Страшний день. Співчуття сім’ям загиблих українців у Вишгороді і Вільнянську. Вибухи чули всі кияни. Це суцільний жах. Після сьогоднішнього обстрілу Києва і області зрозуміла, що варто все ж запастися найнеобхіднішим. Скажімо, такі балончики з газом, аби приготувати суп, якого вистачить на пару днів. Ми поки без світла і без води. Що у вас, пишіть? Хто чим запасається на зиму? Не хочеться панікувати, але слушні поради я б почитала і взяла до уваги!".

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