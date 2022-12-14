Участники популярной группы Quest Pistols несколько месяцев тому назад объявили, что объединятся на время благотворительного тура по нескольким городам Европы. А сегодня стало известно, что они не только поехали в тур, но и вместе перепели самую популярную свою композицию, переведя ее на украинский язык.

Главный хит Quest Pistols теперь звучит на украинском. Впервые новую версию "Ти так красива" можно было услышать в августе на концерте группы.

Все экс-участники коллектива – Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк записали композицию вместе, собравшись впервые за десять лет вместе. Клип в стиле «верните нам наш 2007» сразу же обсудили в сети и восхитились новой версией песни:

«Очень рада, что вы объединились. Удачи вам ❤; Офигенно звучит); Це неймовірно!🎉; Звучит так, будто всегда была только эта версия 🤪✨; Топ, красавчики); Очень круто!); Это гениально😂❤; Классический состав!!!; Топ!; 🤩 наконец-то этот день пришел; Неужели самый первый состав 🤩; Так кто теперь квест?; Мед для ушей😍; Ничего себе 😍 вот это новость».

Отметим, ранее стало известно, что средства, собранные от их концертов ранее, отправлены в помощь Украине через гуманитарные организации и фонды.

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