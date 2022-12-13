Колишній чоловік відомої співачки-запроданки Ані Лорак Марат Налчаджіоглу, який відкрито підтримав Україну на відміну від колишньої дружини, не сумував і майже відразу після розлучення закрутив новий роман. Коханою туркою стала українська візажистка Лілія. Дівчина активно веде свою сторінку до Instagram і вже давно публічно показує фото з Муратом.

Так, цього разу вона виклала нове фото, на якому показала себе поряд із коханим у домашній обстановці. На фотографії Мурат і Лілія зображені, сидячи на сходах, він трохи вищий, вона трохи нижча, при цьому чоловік поклав руки на плечі коханої. Перед камерою обоє позують у чорних вбраннях та обидва виглядають серйозними.

У підписі до публікації Лілія нічого не написала, залишила лише позначку сторінки Мурата та кілька сердечок-емодзі. А шанувальники відразу почали коментувати фото, засинаючи парочку компліментами: "Дуже красиві", "Ви схожі один на одного", "Мурат з вами став набагато кращим", "Яка прекрасна пара супер", "Такі схожі між собою. Красива пара" , "Будьте щасливою родиною, кохання та згоди вашому дому!", "На вас дуже приємно дивитися. Усього вам найкращого".

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