Відомий виконавець Melovin поділився відео зі свого виступу на радіо та запросив на концерт.

Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео, на якому показав свій виступ у студії радіостанції.

Як видно, Melovin прийшов на радіо "Хіт ФМ", де наживо виконав свій хіт "Мені не дзвони". Перед камерою артист з'явився у епатажному образі – на ньому темні штани, широкий піджак оверсайз та чорна водолазка. Доповнюють образ модні сонцезахисні окуляри та шкіряні рукавички, причому на одній руці має білий манікюр.

У підписі до публікації Костя написав: "Мені не пиши, мені не дзвони! А от ти, обов‘язково приходь вже 18го грудня на мій великий сольний концерт у Києві! Місце зустрічі - BelEtage. Працюємо від генераторів! Укриття поруч! Мій живий бенд ВЖЕ пакує свої валізи та прямують заради тебе до Києва. Збираємо кошти на безпілотник для 1-ї окремої бригади імені Івана Богуна. Приходь на концерт та допоможи нашим Збройним Силам!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артиста: "Молодці", "Супер! Ви круті", "Одна з улюблених пісень цього року", "Манікюр класний, під сніг", "Поєднання приємного з корисним. Вдалого концерту", "Цікаво було б поблизу манікюр побачити. Мов молочно-білий. Так ще ефектніше на чорному тлі виглядає, як лапа хижого звіра", "Як люблю цю пісню", "Яка краса", "Гарно так. Манікюр від кутюр".

Нагадаємо, "Одна сім'я": Нікітюк зворушила кадрами теплої зустрічі з українцями за кордоном.

Як повідомляла Politeka, "Я завжди говорю синові ...": Дьомін розкрив секрет виховання дитини після розлучення з дружиною.

Також Politeka писала, що "Я люблю цю країну...": екс-чоловік запроданки Лорак Мурат вразив своєю проукраїнською позицією.